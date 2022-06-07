07 Июня 2022
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Наука и техника В России
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

"Роскосмос": проект "Сфера" подразумевает запуск 162 спутников

Проект перспективной российской многоспутниковой группировки "Сфера" подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов.

"Роскосмос" напоминает, что в проект входят спутники широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей (IoT). Данные аппараты позволят с 2025 года преодолеть цифровое неравенство российских регионов. Речь идёт о доступе в Сеть.

По данным госкорпорации, сегодня только 30% территории страны покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории РФ.

Для полномасштабного развертывания спутниковых группировок из почти 400 аппаратов и обеспечения глобального покрытия всей поверхности Земли, а также "создания самой современной системы коммуникаций и мониторинга", необходимо кратно увеличить бюджетное финансирование проекта "Сфера" до 2030 года, сообщает РИА "Новости".

Как ранее заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, средства вложат в создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой - в 2023 году.

Теги: проект Сфера, спутники, интернет, сотовая связь



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Ранее 22.11.2021 04:03 Мск Рогозин: РФ получит российский интернет из космоса в 2024 году


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