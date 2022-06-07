07 Июня 2022
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Экономика В России
горничная, отель, гостиница (2015) | Фото:

В России могут ввести кредитные каникулы для владельцев новых гостиниц

В России необходимо развивать и поддерживать самые разные виды туризма и соответствующую инфраструктуру.

Как заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, санатории, например, следует по статусу приравнять к детским лагерям, для связи курортных регионов нужно активнее задействовать водный транспорт.

Парламентарий считает, что тем, кто строит гостиницы с привлечением государственных средств, нужно дать отсрочку по выплате кредита, чтобы бизнес успел заработать.

Костенко "Парламентской газете" отметила, что в настоящее время есть хорошие программы по строительству средств размещения, однако получить поддержку от государства можно только на строительство.

Как сообщалось ранее, из-за низкого спроса со стороны российских туристов на отдых в Крыму предстоящим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой летней загрузки.

Теги: гостиницы, отели, туризм



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