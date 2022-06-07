"Ростех" предложил Минцифры оплачивать до 50% аренды жилья ИТ-специалистам

07 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
(2021) | Фото: admtyumen.ru

"Ростех" предложил Минцифры оплачивать до 50% аренды жилья ИТ-специалистам

"Ростех" предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья.

Об этом следует из письма госкорпорации в адрес Минцифры. Также предлагается установить минимальную зарплату ИТ-специалистам, гарантированную государством. В "Ростехе" считают, что поддержка от государства должна быть оказана не только разработчикам, которые трудятся в ИТ-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах.

Также, госкорпорация призвала субсидировать из бюджетов субъектов 30–50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома, сообщают "Известия".

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов.

Теги: Ростех. Минцифры, ИТ-специалисты, IT



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2022 00:15 Мск Банки собрали несколько тысяч заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов
Ранее 27.05.2022 14:25 Мск В Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов, - Мишустин


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети