"Ростех" предложил Минцифры оплачивать до 50% аренды жилья ИТ-специалистам

"Ростех" предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья.

Об этом следует из письма госкорпорации в адрес Минцифры. Также предлагается установить минимальную зарплату ИТ-специалистам, гарантированную государством. В "Ростехе" считают, что поддержка от государства должна быть оказана не только разработчикам, которые трудятся в ИТ-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах.

Также, госкорпорация призвала субсидировать из бюджетов субъектов 30–50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома, сообщают "Известия".

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов.