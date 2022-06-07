McDonald's в РФ подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете

Новая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, создаваемая вместо прекратившей работу в России сети ресторанов, подала две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах — красном, оранжевом и зеленом.

Под этими логотипами российский McDonald' хочет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, сообщает АГН "Москва".

Как отметили в компании, зеленый, оранжевый и красный — это в принципе возможные новые цвета бренда.

Напомним, для сети ресторанов McDonald's в России придумали новое название. На вывесках разместят две латинские буквы - Mс, при этом M может остаться фирменной.