07 Июня 2022
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Общество В России
брюсов парк, обманутые дольщики (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ

Компенсированную обманутым дольщикам России недвижимость предлагают не облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ). 

Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы. Авторинициативы - глава комитета по труду Ярослав Нилов. Он считает несправедливой плату за недострой. 

Об аналогичных поправках в законодательство Минфин просит Федеральная налоговая служба. В одних фракциях нижней палаты парламента инициативу поддерживают, в других заняли выжидательную позицию.

Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты НДФЛ не только денежную компенсацию за недостроенное жилье, но и недвижимость, которую дольщик получает в качестве возмещения после банкротства застройщика.

Подчеркивается, что принятие поправки позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

Напомним, реализация масштабных инвестиционных проектов в Новосибирской области позволит решить проблемы порядка двух десятков долгостроев региона.

Теги: обманутые дольщики, жилье, НДФЛ



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