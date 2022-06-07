СМИ: возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ

Компенсированную обманутым дольщикам России недвижимость предлагают не облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы. Авторинициативы - глава комитета по труду Ярослав Нилов. Он считает несправедливой плату за недострой.

Об аналогичных поправках в законодательство Минфин просит Федеральная налоговая служба. В одних фракциях нижней палаты парламента инициативу поддерживают, в других заняли выжидательную позицию.

Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты НДФЛ не только денежную компенсацию за недостроенное жилье, но и недвижимость, которую дольщик получает в качестве возмещения после банкротства застройщика.

Подчеркивается, что принятие поправки позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

Напомним, реализация масштабных инвестиционных проектов в Новосибирской области позволит решить проблемы порядка двух десятков долгостроев региона.