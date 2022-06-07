Джонсон сохранил за собой пост премьер-министра Британии

Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов, чтобы отправить в отставку лидера партии и премьер-министра Британии Бориса Джонсона в отставку.

"За" доверие к Джонсону проголосовали 211 представителей партии, "против" высказались 148 членов.

Для сохранения своего поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос правящей партии в свою поддержку — минимум 180 голосов.

Джонсон подвергся нападкам на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Позже стало известно о еще двух вечеринках — накануне похорон принца Филиппа.