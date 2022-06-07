07 Июня 2022
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Экономика В России
золото, слиток (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Предложено снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов

Министерство экономического развития России предложило установить специальные противосанкционные правила регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений.

Речь идет, в том числе, о послаблениях для корпоративного сектора в части выпуска и обслуживания ценных бумаг, а также потенциальном установлении режима секретности для сведений о размере золотовалютных резервов государства. Об этом следует из проекта закона, который одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 6 июня.

Отмечается, что послабления разработаны "в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций".

Документ предусматривает поправку в закон о государственной тайне, которая исключает информацию о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию, сообщает РБК.

После ужесточения антироссийских санкций, в том числе – заморозки примерно $300 млрд российских валютных резервов, ЦБ максимально сократил количество раскрываемой информации о резервах.

Последний раз регулятор раскрыл информацию о валютной и географической структуре резервов по состоянию на конец 2021 года в составе годового отчета.

Теги: ЦБ РФ, золотовалютные резервы



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