В Запорожской области появятся центры выдачи российских паспортов

В городах Запорожской области, находящихся под контролем РФ, откроются центры выдачи российских паспортов.

Как заявил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов, это Бердянск, Энергодар и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры.

Это позволит жителям разных районов области, а не только Мелитополя, где центр выдачи открылся раньше, подавать заявление на российское гражданство по месту жительства, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что в регионе начнут выдавать российские паспорта, причем это произойдет уже в этом году.