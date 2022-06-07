07 Июня 2022
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Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ (2018) | Фото: glavpost.ua

СМИ: Москва задолжала €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ

Российские власти задолжали своим и не своим гражданам около €74 млн справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Таков, по данным Страсбурга, общий финансовый итог накануне "развода" РФ с ЕСПЧ. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, окончательно депутаты намерены оформить его на этой неделе. Как следует из поправок ко второму чтению, заплатят не всем и только в рублях.

Как говорят эксперты, европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Москва откажется, с ее замороженных активов, сообщает "Коммерсант".

По словам Володина, предлагается не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (дата подачи заявления России о выходе из Совета Европы).

Теги: ЕСПЧ, Госдума



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