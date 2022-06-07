Школьные годы в Нижневартовске чудесные. А еще безопасные, полезные и технологичные

Завершение учебного года весной 2022 года совпало с развернувшейся дискуссией о перспективах так называемой Болонской системы на российской земле. Как ни крути, а подавляющее большинство родителей и специалистов настроены решительно - отказываться надо! Политики и чиновники от образования не так категоричны. Но туманное будущее российского образования - это все-таки перспектива. А текущая реальность в том, что выпускники 9 и 11 классов сейчас сдают ОГЭ и ЕГЭ.

Накануне.RU, конечно, поинтересовалось - а как в Нижневартовске относятся к спорам вокруг ЕГЭ?

"Вопрос дискуссионный. Существует два мнения. Первое – о том, что ЕГЭ – зло, стресс, отсутствие полных знаний. Второе – что именно эта система позволяет любому имеющему знания школьнику, откуда бы он ни был, поступить в любой ВУЗ страны. Я считаю, что истина – посередине. Если посмотреть на эволюцию ЕГЭ, сам перечень вопросов менялся. В русском языке и литературе появились разделы, где школьники должны излагать свои мысли, тут можно понять, читающий ли ребёнок. Есть большие плюсы у экзамена как механизма – исключена коррупция, например. С другой стороны, может, стоит точечно дорабатывать, но тут уже вопрос к методологии и специалистам по ней. Другой вопрос – настрой родителей, которые не проходили через эту систему. Приоритет – гармоничная личность школьника", - уверена Ирина Воликовская.

А пока высокие инстанции определяют перспективы школьного образования более 1500 нижневартовских выпускников зубрят и переживают. Им предстоит сдать два обязательных предмета: русский язык и математику (базовый или профильный уровень). Профильную математику сдают те, для кого этот предмет является одним из вступительных испытаний при поступлении в высшее учебное заведение. В Нижневартовске в 2022 году 3 049 девятиклассников будут сдавать ОГЭ, а 1 506 одиннадцатиклассников ЕГЭ.

"Места созданы с соблюдением всех требований. Для сдачи ОГЭ организованы 10 пунктов проведения, для ЕГЭ - шесть. Экзаменационная кампания уже началась", - пояснила Накануне.RU заместитель главы города, директор по социальной политике Ирина Воликовская.

В этом году, как и в предыдущем, самыми популярными предметами в городе для сдачи (из дополнительных) в Нижневартовске стали обществознание, информатика и биология.

Нижневартовские выпускники сейчас, как и все российские школьники, раз за разом штудируют учебники, нервничают и готовятся. Пожелаем им удачи, как пожелал в поздравительном напутствии к "Последнему звонку" глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко: «От всего сердца поздравляю с таким знаковым и, безусловно, важнейшим событием в жизни каждого - Последним звонком! Этот волнительный день запомнится вам, ребята, на долгие годы, потому что является своего рода точкой отсчета нового - взрослого периода жизни. И чем успешнее вы станете, тем больше сможете сделать для родного города и страны. Знаю, с каким волнением пришли сегодня на «Последний звонок» родители. Пусть достижения детей будут вам наградой за любовь, заботу и терпение. Особенные слова благодарности - учителям. На протяжении школьных лет вы проявляли чуткость и мудрость по отношению к своим воспитанникам. Уверен, всё то, чему вы учили ребят, станет надежным фундаментом для их дальнейшего личностного и профессионального развития».

Надежный фундамент знаний в Нижневартовске создает комплексная образовательная система. В городе на данный момент работают 73 организации, в которых обучается и воспитывается 55 тысяч детей, работают более восьми тысяч специалистов. Дефицит педагогических кадров в городе удалось преодолеть.

"У нас есть Нижневартовский госуниверситет и социально-гуманитарный колледж – две кузницы кадров. По состоянию на конец года все вакансии закрыты. Да, у нас в городе есть запрос на учителей по различным профильным направлениям. Если у нас в городе их нет, сотрудничаем с другими. Есть льготы для приезжающих к нам молодых специалистов", - отмечает Ирина Воликовская.

Нижневартовск - молодой мегаполис и потребность в наращивании образовательных возможностей по-прежнему актуальна. Поэтому продолжается возведение новых образовательных учреждений. В квартале №25 города Нижневартовска в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1125 учащихся. Готовность объекта на данный момент составляет около 50%. Здание возводят с применением механизмов концессионного соглашения. Строение площадью в 22 тысячи квадратных метров будет из 4 блок-секций. Как рассказал начальник отдела реализации проектов МКУ «Управления капитального строительства города Нижневартовска» Александр Антоненко, школа уникальна по архитектурному стилю. Здание органично вписывается в проект планировки нового микрорайона.

В мае сотрудники мэрии Нижневартовска проинспектировали ход строительства и пообщались на стройплощадке с представителями ООО «Социальная инфраструктура» (концессионер) и АО «ДСК «АВТОБАН» (генеральный подрядчик).

По словам одного из руководителей проекта, заместителя директора департамента образования администрации города Дмитрия Котова, факт востребованности школы в новых микрорайонах очевиден. «По нашим подсчетам в новых районах за улицей Ханты-Мансийской сегодня проживает около 7 тысяч детей. Открытие Лицея №1 им. А.С. Пушкина, конечно, позволило частично удовлетворить потребность жителей в образовательных учреждениях. Теперь ждем ввод в эксплуатацию школы на 1125 мест. Регулярно посещаем объект и осуществляем контроль за ходом строительства», - добавил Дмитрий Котов.

Кстати, практически во всех вновь возводимых школах города предусмотрено создание безбарьерной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается создание современных классов с новейшим оборудованием.

Напомним, Югра стала первым российским регионом для заключения концессионных соглашений по строительству школ по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой. Строительство социальных объектов, в частности образовательных организаций (школ и детских садов) - один из востребованных запросов от вартовчан. В городе пока актуален вопрос второй смены в школах.

"Это для нас актуально. В том числе и в связи с "коронавирусными" требованиями Роспотребнадзора, которые не отменены. Но, если даже забыть эпидемиологическую историю, для Нижневартовска вторая смена актуальна, особенно для тех или иных районов. Эту проблему мы сможем решить, если построим ещё шесть школ", - пояснила Ирина Воликовская.

И администрация города Нижневартовска при поддержке правительства Югры неустанно занимается школьной инфраструктурой. Уже подготовлены два участка, предназначенные для возведения школ. Все вновь возводимые образовательные объекты будут строить с применением новых технологий. Как рассказали в департаменте строительства, окружной государственной программой «Развитие образования» в 2025-2027 годах запланировано строительство школ на 1125 мест в 9-А (плановый срок строительства - 2025 год) и 10-В микрорайонах. В 10-В микрорайоне запланировано образовательное учреждение на 1125 мест. Земельный участок объекта сформирован, его площадь составляет 15712 квадратных метров. Инженерная инфраструктура имеется. Плановый срок начала строительства - 2025 год. Есть потенциальный инвестор, готовый реализовать проект.

Учитывая социальную значимость возведения образовательных учреждений, администрация города Нижневартовска проводит работу по переносу запланированных сроков строительства на более ранний период - на 2023 год. Соответствующие предложения властями города направлены в департамент образования и науки Югры. Запланировано строительство образовательной организации и в 20 квартале. В 2022-2023 годах будет реализован проект по строительству детского сада на 320 мест в 21 квартале. Объект обеспечен финансированием, определен подрядчик, выполнены подготовительные работы (по выторфовке и обратной засыпке территории).

Одним словом, создание образовательной инфраструктуры - предмет постоянных забот администрации Нижневартовска. Создавая новые образовательные учреждения, не забывают и ремонтировать уже работающие.

"2021 год был знаковым для нас в этом направлении (капремонт школ и детсадов - от редакции), было много денег выделено на это. В 2022 году именно на ремонт учреждений из бюджета выделено 13 млн рублей, "Роснефть" выделила на это 6 млн рублей, активно откликаются депутаты окружной и Тюменской областной дум, выделяя на это деньги из своих фондов. В этом году в двух учреждениях будет капремонт кровли, в двух – текущий ремонт, ещё в двух организациях отремонтируют спортзалы. Окна, двери поменяют в девяти учреждениях, ворота сменят в двух. Сантехнические и вентиляционные работы будут в трёх учреждениях, пожарные – в 18, энергосберегающие – в шести, безбарьерная среда появится в трёх организациях", - рассказала Накануне.RU о планах ремонта образовательных учреждений города Ирина Воликовская.

Еще один аспект организации учебного процесса, который требует не только пристального внимания мэрии, но и вызывает повышенное внимание родителей - это школьное питание.

"Питание детей – одна из триггерных тем, это же вопрос вкуса. Чтобы исключить дискуссии, а также для того, чтобы питание было полезным и вкусным, мы привлекаем родителей. В каждой школе есть родительский комитет. Когда возникали какие-то вопросы, мы организовывали рабочие группы: каждое утро родители пробовали то, что готовят для детей. На сайтах школ публикуют фото того, что готовят. Также публикуют меню на две недели. Мы привлекаем и старшеклассников к участию в обсуждениях этих вопросов. Мы открыты, доступны и готовы быть с родителями и школьниками на одной волне", - поясняет Ирина Воликовская.

Кстати, отметим, что в Нижневартовске участвовать в проверках школьного питания могут не только члены управляющих советов школ, но и любой родитель. Для этого всего лишь необходимо сообщить о своем желании директору школы. И при условии соблюдения пропускного и санитарного режима родители допускаются в обеденный зал школьной столовой. Как часто проводить проверки организации питания, родители каждой школы решают самостоятельно. В апреле этого года состоялись 43 такие родительские проверки в 28 школах. И грубых нарушений придирчивые мамы-папы не нашли. А все замечания и предложения, которые по итогам проверок вносят в акты, в обязательном порядке рассматриваются администрацией школы.

В вопросе родительского контроля нижневартовская практика отмечена на уровне региона. Положительный опыт организации еженедельного родительского контроля в МБОУ «СШ №5» вошел в категорию «Лучшие практики» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа. Но главный положительный результат все же в том, что с введением такой формы контроля школьного питания родительской общественностью жалобы на работу столовых в школах стремятся к нулю.

Еще одной отличительной чертой образовательного комплекса Нижневартовска является разнообразие возможностей так называемого дополнительного образования - спортивного направления, музыкального и творческого развития детей.

В минувшем году в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в МАУДО г. Нижневартовска в Детской школе искусств №1 был обновлен парк музыкальных инструментов. Здания школ основательно реконструированы. В модернизированных помещениях появились гончарные круги и печь для обжига керамических изделий, созданы и другие площадки для развития творческого потенциала юных вартовчан.

Одним словом, Нижневартовск создал и продолжает совершенствовать образовательный комплекс, который позволяет любому ребенку получить качественное образование, развивать творческие навыки, найти себе занятие для души и по интересам. 1 сентября в школы Нижневартовска придут первый раз в первый класс более 4 200 детишек. Они вольются в беспокойную школьную семью города. А, чтобы им и всем дошколятам и школьникам столицы Самотлора были предоставлены все возможности, городские власти заботятся постоянно.