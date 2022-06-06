07 Июня 2022
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Происшествия Тюменская область
дорога трасса шоссе (2013) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области водителю грозит срок за гибель семьи из четырёх человек

38-летнему водителю из Владимира грозит срок за смерть в аварии семьи из четырёх человек, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 5 декабря 2021 г. водитель грузовика Scania с прицепом, ехал по трассе Тюмень – Омск в Заводоуковском районе. Во время движения автомобиль столкнулся с ехавшей впереди Chevrolet Lacetti под управлением тюменца.

Легковой автомобиль выбросило на "встречку", где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Водитель легкового автомобиля, его супруга и двое детей (12 и 22 лет) от травм скончались на месте. Дело рассмотрит Заводоуковский городской суд.

Авария, трасса Тюмень - Омск, Заводоуковск(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Теги: Scania, Volvo, Chevrolet Lacetti



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