В Тюменской области водителю грозит срок за гибель семьи из четырёх человек

38-летнему водителю из Владимира грозит срок за смерть в аварии семьи из четырёх человек, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 5 декабря 2021 г. водитель грузовика Scania с прицепом, ехал по трассе Тюмень – Омск в Заводоуковском районе. Во время движения автомобиль столкнулся с ехавшей впереди Chevrolet Lacetti под управлением тюменца.

Легковой автомобиль выбросило на "встречку", где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Водитель легкового автомобиля, его супруга и двое детей (12 и 22 лет) от травм скончались на месте. Дело рассмотрит Заводоуковский городской суд.