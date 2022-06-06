В США – чрезвычайная ситуация из-за возможных проблем с энергоресурсами, - Байден

Президент США Джо Байден ввёл в стране режим ЧС из-за возможных проблем с электроэнергией. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Настоящим объявляем о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - говорится в обращении Байдена.

В некоторых районах страны засуха в сочетании с аномальной жарой одновременно приводят к прогнозируемому дефициту электроэнергии и рекордному спросу на электроэнергию. Одной из мер выхода из сложившейся ситуации стало продление беспошлинного ввоза солнечный панелей из Камбоджи, Малайзии, Тайланда и Вьетнама.