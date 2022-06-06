В Югре вырос прожиточный минимум

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вырос прожиточный минимум, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Мы принимаем решение о 10-процентном увеличении прожиточного минимума в автономном округе по основным социальным демографическим группам населения в соответствии с поручением президента Российской Федерации и в связи с принятием постановления правительства об особенностях исчисления установления в 2022 г. минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии", – сказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.

Согласно новым данным, прожиточный минимум вырастет до 18 тыс. 625 руб. (ранее – 16 тыс. 932 руб.). Для трудоспособного населения этот показатель составит 20 тыс. 302 руб. (ранее – 18 тыс. 456 руб.). Для пенсионеров прожиточный минимум равен 16 тыс. 67 руб. (ранее – 14 тыс. 606 руб.). Для детей этот показатель равен 18 тыс. 654 руб. (ранее – 16 тс. 958 руб.).