Цены на газ в Европе опускались ниже $900 за тысячу "кубов"

Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже $900 за 1 тыс. "кубов", теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около $940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали, пишет РИА Новости. Однако примерно после 18.00 мск цены перешли в минус и в 18.32 (по Москве) достигли ценового минимума в $894,5. Это на 2,7% ниже расчётной цены пятницы – $919,4

Котировки в последний раз опускались ниже $900 долларов 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до $885,2.