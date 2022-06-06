06 Июня 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Цены на газ в Европе опускались ниже $900 за тысячу "кубов"

Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже $900 за 1 тыс. "кубов", теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около $940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали, пишет РИА Новости. Однако примерно после 18.00 мск цены перешли в минус и в 18.32 (по Москве) достигли ценового минимума в $894,5. Это на 2,7% ниже расчётной цены пятницы – $919,4

Котировки в последний раз опускались ниже $900 долларов 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до $885,2.

Теги: Газ, Европа, цена



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