Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию.

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Напомним, ранее генсек ООН Антонио Гуттериш и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Одной из тем стал вывоз зерна с территории Украины. Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через свою территорию. Она готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности. Лукашенко предложил генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы, которые есть в этой теме.