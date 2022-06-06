06 Июня 2022
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Ученые УрФАНИЦ УрО РАН (2022) | Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Для ученых сильнейший удар, что они не будут за границей цитироваться – глава РАН

Для российских ученых отсутствие цитируемости за границей будет ударом, но на него нельзя отвечать симметрично, прекращая совместные исследования, потому что именно за международными коллаборациями ученых стоят сегодня наиболее весомые открытия и исследования в науке, заявил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Мы ни в коем случае не должны прерывать международное сотрудничество. Здесь ничего не поделаешь, так устроен мир: сейчас большинство результатов научных исследований получены в коллаборации", - отметил ученый.

По его словам, россиян сейчас сильно ограничивают в таком сотрудничестве. "Для ученых сильнейший удар, что они не будут где-то за границей публиковаться и цитироваться. Если на тебя ссылаются, ты делаешь нужное и полезное дело. Если нет – его работы никому не нужны", - говорит Сергеев.

Напомним, ранее российских ученых перестали индексировать иностранные системы цитирования Web of Science и Scopus после начала военной спецоперации. Это влияет на их авторитетность (например, в так называемом индексе Хирша), на возможность получить гранты и т.д.

"Сейчас нас отключают, выгоняют с крупных европейских [исследовательских] установок. На это можно было бы и огрызнуться, выгнать иностранных ученых из страны. Но здесь надо быть очень осторожными и продолжать сотрудничество там, где это возможно", - заключил Сергеев.

Теги: ученые, ран, цитирование, публикации, исследования



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