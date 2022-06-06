06 Июня 2022
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Малоистокский детский дом в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Малоистокский детский дом Екатеринбурга пополнился игровой и спортивной площадками

В Екатеринбурге Малоистокский детский дом на ул. Реактивная, 19 обзавёлся новой игровой и спортивной площадками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С инициативой оборудовать для детей новые пространства выступили Администрация города Екатеринбурга и издательский дом "Коммерсантъ-Урал", идею поддержали крупнейшие застройщики.

Выбор площадки обусловлен тем, что из предложенных вариантов именно Малоистокский детский дом больше всех нуждался в спортивных объектах, так как там преимущественно проживают юноши.

Малоистокский детский дом в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Пока ребёнку не нашли приёмную семью, естественно, о нём должно заботиться государство. А здесь ещё подключились наши девелоперы, застройщики. Спасибо большое им. На данных объектах можно проводить разного рода мероприятия, что, конечно, способствует социализации детей. Я считаю, что здесь ещё есть места, к которым нужно приложить усилия, потому что здание с очень интересной историей, оно красивое, место уникальное, детям должно быть и комфортно и полезно, чтобы готовиться к взрослой жизни", — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Алексей Орлов(2022)|Фото: Накануне.RU

Малоистокский детский дом в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Малоистокский детский дом в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Я хочу сказать огромное спасибо нашим строителям. Сегодня мы по сути дали старт празднованию Дня строителя, который будет в августе. Сегодня здесь принимали участие пять строительных компаний. Я очень надеюсь, что наши крупнейшие застройщики подключатся к процессу, потому что силы приложить есть где. Наши застройщики — люди социально-ответственные, заботятся о родном городе: не только строят жильё, объекты социальной инфраструктуры, но и делают такие подарки в канун своего профессионального праздника", — добавил глава города.

Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Игровая площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Игровая площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

"Для нас это действительно важно. Чтобы наши ребята имели возможность тренироваться, играть на новом, современном, безопасном корте. Я надеюсь, что при поддержке Администрации города, при поддержке строительных компаний, Министерства социальной политики Свердловской области мы реализуем ещё не один проект на нашей прекрасной, большой территории", — сказала директор Малоистокского детского дома Наталья Щербакова.

Наталья Щербакова(2022)|Фото: Накануне.RU

Собравшиеся гости приняли участие также в высадке зелёных насаждений на территории — яблонь и рябин.

Алексей Орлов в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов сажает дерево в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Для юных воспитанников был организован праздник с аниматорами и художниками.

Воспитанники екатеринбургского Малоистокского детского дома(2022)|Фото: Накануне.RU

Шарж(2022)|Фото: Накануне.RU

Игровая площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Малоистокский детский дом, спортивная площадка, игровая площадка, Алексей Орлов



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