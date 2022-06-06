Поляков усугубит начавшийся при Соколове кризис транспортного блока Петербурга

Кандидатура Кирилла Полякова на должность ушедшего в АвтоВАЗ экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова направлена в Законодательное собрание города. Полякова с Соколовым связывают долгие годы работы как в Смольном, так и в Министерстве транспорта, а отсутствие кардинальных изменений в структуре исполнительных органов государственной власти Северной столицы может означать, что коррупционные схемы, которые ранее реализовывались при Соколове, продолжат существовать в Смольном и после его ухода.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Заксобрание города кандидатуру председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова для согласования на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики Северной столицы, а также развитие предпринимательства и потребительского рынка. Как уточняет пресс-служба Смольного, Кирилл Валентинович будет курировать и контролировать деятельность Комитета по транспорту, Комитета по инвестициям и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Свободная касса

Необходимость назначения нового вице-губернатора возникла после отставки занимавшего эту должность Максима Соколова и его перехода на пост президента АвтоВАЗа. Максим Юрьевич курировал вопросы транспортной инфраструктуры Петербурга с декабря 2019 года, однако за такой продолжительный период времени чиновник запомнился горожанам рядом провальных проектов и коррупционных скандалов. Один из последних, вызвавший широкий общественный резонанс, был связан с рейдерским захватом АО «Метрострой». По информации ряда источников, компания могла стать жертвой «банкротного рейдерства» при участии Смольного и, в частности, теперь уже бывшего вице-губернатора Соколова. Стоит отметить, что болезненное банкротство «Метростроя» негативно отразилось на всей отрасли строительства петербургской подземки, темпы развития которой при Максиме Юрьевиче и без того не демонстрировали высоких показателей.

Также СМИ писали о лоббировании Соколовым интересов компаний своих друзей и родственников еще со времен его службы в Министерстве транспорта. В качестве примера можно привести дорожно-строительные организации «Техносфера Инжиниринг» и «Техносфера» Константина Ходосовского, который не скрывал дружбу с экс-чиновником. В последние годы компаниям Ходосовского сильно «везло» на госзакупках, в рамках которых подряды фирмам доставались при отсутствии конкурентов. В результате связанные с бизнесменом компании получили контракты на проведение дорожных работ на общую сумму в 20,9 миллиарда рублей.

Но одним из важнейших «достижений» Максима Юрьевича на государственной должности в Петербурге стала транспортная реформа, начавшаяся 1 апреля текущего года и ставшая наиболее масштабным провалом бывшего вице-губернатора, на фоне которого он и лишился занимаемого поста. После начала внедрения новой модели транспортного обслуживания жители Северной столицы столкнулись с целым рядом неудобств, среди которых стоит выделить увеличенные интервалы движения автобусов, неудобные пересадочные пункты, отсутствие системы информирования о вводимых изменениях, а также отмена наличного способа оплаты проезда. Но неудачной реформа оказалась лишь для горожан, в то время как отдельные бизнесмены, связываемые с Максимом Соколовым, получили возможность «дополнительного заработка».

Для решения проблемы с приобретением одноразовых проездных билетов петербуржцам предложили пользоваться приложением BSTR – компании предпринимателя Артема Кушнарева, который за счет взимаемой комиссии сможет зарабатывать на продаже билетов порядка 2,1 миллиарда рублей в год. Ряд телеграм-каналов связывают Кушнарева с Виталием Родионовым, которого также называли «серым кардиналом» Соколова, а без «санкции» Родионова, по некоторой информации, невозможно получить ни один госзаказ в сфере транспортной инфраструктуры Петербурга. К слову, в последние годы Кушнарев активно получал контракты организаций, подведомственных Комитету по транспорту.

Маршрут построен

Теперь, после ухода Соколова с поста «транспортного» вице-губернатора, его дело продолжит Кирилл Поляков, на что Максим Юрьевич намекнул в интервью изданию «Петербургский Дневник», комментируя реакцию коллег на его переход в АвтоВАЗ.

«Все эти два с половиной года я работал в настоящей команде единомышленников. У нас действительно был очень сплоченный коллектив. Каждый день на протяжении всей деятельности на посту вице-губернатора я чувствовал надежное плечо коллег. Убежден, что надежное плечо друг друга мы будем чувствовать и дальше, несмотря на большие расстояния», – заявил Соколов.

В связи с этим есть основания полагать, что вектор, заданный при Максиме Юрьевиче, будет продолжен и новым вице-губернатором после назначения на эту должность Полякова, который и сам за время своей карьеры успел себя показать «не в самом лучшем свете».

Кирилл Валентинович неоднократно становился объектом внимания со стороны СМИ на фоне возможных связей с криминальными элементами. Так, ранее сообщалось о «дружбе» чиновника с бизнесменом Александром Сабадашем, осужденным за попытку хищения 2 миллиардов рублей. При этом пик развития бизнеса Сабадаша связывают с лоббированием со стороны Полякова, который будучи спикером Законодательного собрания Ленинградской области, оказывал предпринимателю серьезную политическую поддержку.

Также заслуживает внимания и руководитель группы компаний «Единые решения» Владимир Артеев, признанный виновным в мошенничестве с государственными контрактами на строительство социальных объектов. Согласно материалам следствия, предприниматель, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 2013 по 2015 годы мошенническим путем похитил из бюджета Санкт-Петербурга более 400 миллионов рублей. По информации издания «Фонтанка», одним из бизнес-партнеров Владимира Артеева и его брата Андрея Артеева, занимавшего должность председателя Комитета по строительству с октября 2012 по август 2013 года, являлся Кирилл Поляков.

Что касается транспортной реформы, то Кирилл Валентинович является одним из ответственных за ее провал, ведь именно комитет Полякова не справился с подготовкой перехода к новой модели транспортного обслуживания. В частности, Комтранс не смог создать надежных и стабильно работающих систем оплаты, а во многих автобусах некорректно работали валидаторы, что стало причиной откровенных казусов. Например, один из таких аппаратов не сработал, когда губернатор Александр Беглов показательно попытался оплатить проезд в общественном транспорте.

Серьезные проблемы возникли и на этапе реализации реформы, о чем открыто заявлял и сам Кирилл Поляков. По его словам, к 1 июня Северная столица получила лишь часть из 693 новых автобусов, которые должны были выйти на маршруты в рамках второго этапа реформы. В качестве причины сбоев в поставках техники чиновник назвал якобы санкционные ограничения в отношении России, но в экспертном сообществе убеждены, что сейчас в Смольном будут пытаться оправдать санкциями любые свои ошибки и просчеты, в том числе касающиеся транспортного обслуживания города.

Фактически уход Максима Соколова с должности вице-губернатора и назначение на эту должность Кирилла Полякова никак не повлияют на развитие транспортного блока Петербурга, находящегося в состоянии глубокого кризиса, и не исправят имеющихся в отрасли системных проблем. Ведь они стали прямым следствием заложенного Соколовым курса, который будет продолжен его негласным «преемником» Поляковым.