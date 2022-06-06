Российские ученые могут быть потеряны под действием "вытягивающей силы" – глава РАН

Почетные звания и чувство патриотизма – не те факторы, которые смогут удержать талантливых ученых в России во время действия "вытягивающей силы", которую максимально задействует сейчас Запад, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Сергеев рассказал, что на прошлой неделе в состав РАН были избраны новые академики (91) и члены-корреспонденты (211). Благодаря новым "вливаниям" средний возраст РАН немного изменился – "академия "помолодела" на год-полтора". Президент академии согласился с доводами критиков насчет "уровня" избираемых членов РАН относительно той планки, которая была в советские времена. "Да, средний уровень избираемых снизился. Но сколько десятков тысяч потенциальных членов академии мы потеряли в 90-х и нулевых? Сколько талантливых людей уехало в эмиграцию? Они могли бы быть членами академии", - рассказал Сергеев журналистам.

По его словам, после общего собрания РАН в этот раз развернулась дискуссия с "высоким накалом" – по поводу мест для профессоров и требований к ним. Глава академии полагает, что молодого ученого статус профессора едва ли удержит в стране.

"Сейчас действует "вытягивающая сила". В США готовы устроить наших ученых – только приезжайте. Наша дружественная Финляндия, вступая в НАТО, тоже приняла программу распростертых объятий для российских ученых. Коллективный запад ведет себя активно, и этому надо будет противостоять. Есть культура, патриотизм, родные могилы…. Но ученого тянет туда, где он может эффективно делать свою работу. И если мы не создадим такие условия, ученые будут потеряны под действием вытягивающей силы", - полагает Сергеев.