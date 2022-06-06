Директора предприятия ЖКХ в Челябинской области заподозрили в хищении 600 тыс. рублей

В Кизильском районе задержали директора организации, оказывающей населению услуги в коммунальной сфере. Его подозревают в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемый, по версии следствия, не передал деньги поставщику энергоресурсов, присвоив почти 600 тысяч рублей, оплаченных гражданами за коммунальную услугу.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.