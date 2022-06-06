Завуч екатеринбургского лицея №12 будет уволена после "ЛГБТ-скандала"

После прогремевшего на всю страну "ЛГБТ-скандала" в екатеринбургском лицее №12 в руководстве учреждения произойдут кадровые перестановки.

Напомним, полуголые лицеисты исполнили перед стенами учебного заведения "ЛГБТ-танец" в ярко-розовых футболках, а затем в черных портупеях на обнаженное тело. В самом лицее заявили, что это был "танцевальный марафон", а школьники "решили повеселить толпу".

После этого в областном министерстве образования поставили вопрос об увольнении директора лицея Любови Кулевой. Однако свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и назвал случившееся "шуткой".

Несмотря на это, без оргвыводов не обошлось: своего поста лишится завуч лицея №12. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там уточнили, что Любовь Кулева останется во главе учебного заведения.

В департаменте образования мэрии пообещали прокомментировать ситуацию с кадровыми перестановками в лицее позже.

Напомним, скандал в Екатеринбурге вышел на федеральный уровень после того, как тема была поднята в эфире программы "Соловьев Live". Приглашенный на передачу бард и художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков довольно жестко высказался о "ЛГБТ-плясках" в образовательном учреждении.

После этого в столицу Урала прибыла спецкомиссия Минобразования РФ для проверки лицея №12.