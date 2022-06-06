Спустя два года после аварии на "Норникеле" на таймырских реках все еще стоят абсорбирующие боны

На таймырских реках Далдыкан, и Амбарной, на ручье Безымянном и озере Пясино до сих пор "в профилактических целях" стоят абсорбирующие боны. Их фото, сделанные с вертолета, опубликовала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, приехавшая в Норильск.

"Ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино. В 2020 году эти названия слышала вся страна. До сих пор на всякий случай стоят абсорбирующие боны. Но основная задача на этот год — рекультивация 20 гектаров нарушенных и 7 гектаров загрязнённых земель. Работа продолжается. Такая хрупкая арктическая территория!" – написала Радионова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что на ручье Безымянном и реке Амбарной, тяжелее всего пострадавших от утечки нефтепродуктов, сейчас ведутся плановые работы по ликвидации последствий.

На самой ТЭЦ, где произошла авария, сейчас идет модернизация.

Напомним, в результате утечки дизельного топлива в земле и воде оказалось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Это одна из крупнейших техногенных аварий в регионе за всю историю.