Спустя два года после аварии на "Норникеле" на таймырских реках все еще стоят абсорбирующие боны

06 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Сибирский ФО В России
Заградительный бон на реке на Таймыре. (2022) | Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

Спустя два года после аварии на "Норникеле" на таймырских реках все еще стоят абсорбирующие боны

На таймырских реках Далдыкан, и Амбарной, на ручье Безымянном и озере Пясино до сих пор "в профилактических целях" стоят абсорбирующие боны. Их фото, сделанные с вертолета, опубликовала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, приехавшая в Норильск.

"Ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино. В 2020 году эти названия слышала вся страна. До сих пор на всякий случай стоят абсорбирующие боны. Но основная задача на этот год — рекультивация 20 гектаров нарушенных и 7 гектаров загрязнённых земель. Работа продолжается. Такая хрупкая арктическая территория!" – написала Радионова в своем Telegram-канале.

Заградительный бон на реке на Таймыре.(2022)|Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

Она отметила, что на ручье Безымянном и реке Амбарной, тяжелее всего пострадавших от утечки нефтепродуктов, сейчас ведутся плановые работы по ликвидации последствий.

На самой ТЭЦ, где произошла авария, сейчас идет модернизация.

Напомним, в результате утечки дизельного топлива в земле и воде оказалось  более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Это одна из крупнейших техногенных аварий в регионе за всю историю.

Теги: норильский никель, светлана радионова, утечка, нефтепродукты, таймыр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети