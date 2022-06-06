В Прикамье оппозиционеры призвали губернатора остановить рост тарифов ЖКХ из-за санкций

В Прикамье представители партии ЛДПР просят губернатора остановить рост тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил лидер фракции в заксобрании Олег Постников. По его словам, координатор реготделения Константин Бусовиков направил соответствующее обращение в администрацию главы региона.

"Введенные против России санкции и последствия пандемии коронавируса привели к резкому сокращению реальных доходов населения, существенному росту инфляции. ЛДПР считает необходимыми и оправданными любые адекватные меры, направленные на финансовую поддержку людей - прямую или косвенную, в том числе, позволяющую сократить расходы", - говорится в сообщении.