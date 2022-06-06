Чемпионат России по легкой атлетике в 2023 году может пройти в Челябинске

В Челябинске в 2023 году может пройти чемпионат России по легкой атлетике. Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу Всероссийской федерации легкой атлетики по проведению соревнований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Также в этом году в регионе состоятся соревнования по легкой атлетике в рамках Первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

Как рассказала вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, в Челябинской области ежегодно появляются сильнейшие спортсмены, которые вливаются в ряды сборной страны, на высоком уровне межрегиональные и всероссийские соревнования.

"Поэтому не случайно, что первая спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта пройдет именно в Челябинске. Также большие планы на следующий год по проведению чемпионата страны у вас в регионе", - отметила она.