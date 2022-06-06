Магистры были у нас и до Болонской системы, в царской России – глава РАН

В Российской академии наук считают, что "единого образовательного пространства Европы сейчас по факту нет", но это не повод отказываться от системы бакалавриата и магистратуры, которая реализуется в стране.

"Посмотрим, что будет в результате реогранизации или отмены Болонской системы [в России]. Острая тема сейчас. С одной стороны, это [Болонская система] единое образовательное пространство Европы. А сейчас его по факту нет. Надо это признать. Но это не значит, что надо отменить бакалавров и магистров – они были в царской России у нас", - заявил журналистам глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Он считает, что изменения в системе должны быть с учетом нескольких новых факторов.

"Изменения должны быть с учетом того, что заказчик кадров – реальный сектор экономики. Это капиталисты. А раз так, нам надо выстраивать связи. Только благодаря нашим компаниям и корпорациям наша страна может стать технологически развитой. И они должны решать, сколько и кого нам готовить. А на вход в систему образования надо давать хорошо мотивированных, образованных ребят", - заявил Сергеев.

По его словам, из региональных отделений РАН – Уральского, Сибирского, Дальневосточного – приходит информация о переезде молодежи в европейскую часть России, в Москву в первую очередь. "Сложно в таких условиях ожидать пространственного развития страны, - говорит глава РАН. - Молодежь надо "якорить" и ориентировать на науку уже с школы. Здесь очень важна проблема учителя. В старших классах наши учителя, так сказать, не очень мотивированы детей мотивировать идти в науку".