Вучич выразил неудовольствие из-за препятствий для визита в страну Лаврова

Президент Сербии Александр Вучич выразил неудовольствие из-за препятствий для визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова и подчеркнул, что продолжит проводить самостоятельную политику, сообщает администрация сербского лидера.

Президент Вучич во время встречи с послом России в Сербии Александром Бокана-Харченко "выразил недовольство обстоятельствами, препятствовавшими прибытию главы российской дипломатии Сергея Лаврова. Вучич сказал, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит независимость в принятии политических решений, продолжит европейский путь, поддерживая традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах и сохраняя военный нейтралитет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции высказался об отмене своего визита в Сербию. Политик заявил, что произошло немыслимое – суверенное государство лишено права на внешнюю политику.

"Поступило много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентное решение некоторых членов НАТО, которое помешало визиту в Сербию. Произошло немыслимое, возмутительные действия – суверенное государство лишено права на внешнюю политику. Это – наглядная демонстрация, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в использовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами, а не использует то, что Запад навязывает вместо международного права", – сказал Лавров.