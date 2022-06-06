06 Июня 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
ран российская академия наук (2013) | Фото:

Ученые ЛНР и ДНР могут стать российскими академиками, если республики войдут в состав России – президент РАН

Пока ученые из ЛНР и ДНР могут войти в Российскую академию наук только в случае избрания иностранными членами РАН. Впрочем, ситуация может измениться в случае вхождения республик в состав России. Президент РАН Александр Сергеев считает, что это может произойти, причем в недалекой перспективе.

"В системе университетской науки они (ученые из ЛНР и ДНР – прим. ред.) уже подключаются. По линии научных институтов я о таком сотрудничестве пока не слышал Академия может поддержать их только избрав в свои ряды иностранными членами, поскольку это другие государства. Если придет время – его, возможно, недолго ждать, – когда эти республики войдут в состав РФ, мы сможем их избрать членами РАН на правах других ученых-россиян", - заявил журналистам Сергеев.

Он отметил, что на прошлой неделе – во время выборов новых академиков и членов-корреспондентов РАН – появились и несколько новых иностранных членов академии. По словам Сергеева, в этом году у ряда ученых были сомнения: они опасались, что из-за политической ситуации многие их иностранные коллеги могут отказаться от получения статуса. Однако отказов было немного. "В итоге мы избрали и из США, и из Европы, и из Китая, и из стран ближнего зарубежья людей. Нам сейчас очень важно, как относятся к нам в ближнем зарубежье наши коллеги. Были избраны выдающиеся ученые", - рассказал Сергеев. Он добавил, что были заняты не все вакантные места для иностранных ученых.

Теги: ран, александр сергеев, лнр, днр



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