06 Июня 2022
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Студенты УГМУ (2022) | Фото: Накануне.RU

Фактически все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки

Фактически все российские и белорусские образовательные организации еще в апреле были исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы Миноборнауки РФ Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуры.

"11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса, - рассказал чиновник. - С учетом того, что наши руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса".

Впрочем, Афанасьев добавил: "Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё".

Напомним, ранее в России началась дискуссия о возможности выхода из Болонского процесса.

Теги: болонский процесс, минобрнауки, исключение, военная спецоперация



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