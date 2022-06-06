06 Июня 2022
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теплоход ямал катер река (2012) | Фото: правительство.янао.рф

На Ямале капитан теплохода заплатит штраф за затонувшее судно

На Ямале осудили капитана теплохода "РечТранс" за затонувшее судно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В отношении него было возбуждено дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

"Установлено, что подсудимый, являясь капитаном-механиком теплохода, 5 августа 2021 года вышел в рейс по маршруту Сургут - Приобье - Новый Порт - Сабетта в составе с буксируемой несамоходной трюмной баржей, необорудованной буксирными устройствами и с численностью экипажа менее установленного свидетельством о минимальном составе экипажа судна. Во время следования судового состава 27 августа 2021 года в грузовые трюмы теплохода поступила вода, что привело к его затоплению с находящимся грузом в виде 530 тонн цемента, а также отрыву несамоходной трюмной баржи от основного состава и ее выбросу на берег силой волны", - говорится в сообщении.

Компании "Вторресурс" был причинен ущербна общую сумму свыше 7 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Теги: капитан, теплоход, штраф, суд



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