"Дворцы" ПФР после его реформы будут переданы под стационары – Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в российском правительстве за социальную политику, рассказала о судьбе роскошных зданий Пенсионного фонда России после реформирования последнего.

"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", - процитировал в своем Telegram-канале Голикову глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").