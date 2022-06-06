В день рождения Пушкина у Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошел поэтический марафон

В Екатеринбурге одной из главных площадок в 223-й день рождения величайшего русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина стала площадь перед Храмом-на-Крови. При поддержке Фонда святой Екатерины там состоялись традиционные "Пушкинские чтения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, во время поэтического марафона "Он победил и время, и пространство" стихи гениального поэта прочли 60 человек, среди которых были как известные жители уральской столицы, так и просто поклонники творчества Александра Сергеевича. Произведения Пушкина звучали на русском, армянском, татарском, вьетнамском и белорусском языках.

Особым гостем праздника стала народная артистка России Ольга Остроумова, известная своими ролями в театре и кино. Выйдя на сцену, Ольга Михайловна поделилась, что творчество Пушкина сопровождает ее в течение всей жизни: от школьной скамьи до сегодняшнего дня. По мнению актрисы, Пушкин дорог всем русским людям и не только.

"Пушкина читайте сами, читайте своим детям с совершенного малолетства. И тогда они будут говорить на лучшем русском языке, чем говорят сейчас. Я очень волновалась сегодня, поэтому чуть-чуть сбилась, но, главное, это было искренне", - отметила Ольга Остроумова.

Для вдохновения чтение стихов сопровождалось живой классической музыкой. Одним из тех, кто закрывал официальную часть марафона, был известный профессиональный спортсмен, боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков.

"Было волнительно, но вроде неплохо справился для первого раза. Вы знаете, мне немного стыдно, я не могу сказать, что очень много читаю стихов, но я эти пробелы буду восполнять. Ни один язык в мире, кроме русского, не может передать такую палитру эмоций. Большинство наших ребят заряжаются русскими песнями, русским языком и тем, что он несет в себе. И это важно – получить ту самую искру, чтобы в нашем случае выйти в клетку и защитить честь своей страны и своего клуба", - отметил Штырков.

В онлайн-формате выступил американский поэт и переводчик Александра Сергеевича на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд, известный тем, что продвигает русскую культуру и произведения великого поэта в англоязычном мире. Кроме того, онлайн-участие в мероприятии приняла участие главный научный сотрудник Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Эльмира Афанасьева.

"День рождения Пушкина – это величайший праздник. День русского языка это то, что нас объединяет, и праздники должны отмечаться. Благодаря Фонду святой Екатерины наш открытый микрофон вырос в такой замечательный праздник. Здесь музыка, здесь стихи, здесь разные люди: спортсмены, инженеры, руководители, просто любители поэзии – все мы вместе. Пушкин для нас это все!", - поделился старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло.

Среди тех, кто в этот день вышел к микрофону прочитать произведения великого русского поэта, были уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор гимназии №9 Лариса Кулькова, поэт и композитор Вадим Самойлов, радиоведущий Александр Морозов и другие.