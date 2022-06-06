06 Июня 2022
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у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон (2022) | Фото: Фонд святой Екатерины

В день рождения Пушкина у Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошел поэтический марафон

В Екатеринбурге одной из главных площадок в 223-й день рождения величайшего русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина стала площадь перед Храмом-на-Крови. При поддержке Фонда святой Екатерины там состоялись традиционные "Пушкинские чтения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, во время поэтического марафона "Он победил и время, и пространство" стихи гениального поэта прочли 60 человек, среди которых были как известные жители уральской столицы, так и просто поклонники творчества Александра Сергеевича. Произведения Пушкина звучали на русском, армянском, татарском, вьетнамском и белорусском языках.

Особым гостем праздника стала народная артистка России Ольга Остроумова, известная своими ролями в театре и кино. Выйдя на сцену, Ольга Михайловна поделилась, что творчество Пушкина сопровождает ее в течение всей жизни: от школьной скамьи до сегодняшнего дня. По мнению актрисы, Пушкин дорог всем русским людям и не только.

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Пушкина читайте сами, читайте своим детям с совершенного малолетства. И тогда они будут говорить на лучшем русском языке, чем говорят сейчас. Я очень волновалась сегодня, поэтому чуть-чуть сбилась, но, главное, это было искренне", - отметила Ольга Остроумова.

Для вдохновения чтение стихов сопровождалось живой классической музыкой. Одним из тех, кто закрывал официальную часть марафона, был известный профессиональный спортсмен, боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков.

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Было волнительно, но вроде неплохо справился для первого раза. Вы знаете, мне немного стыдно, я не могу сказать, что очень много читаю стихов, но я эти пробелы буду восполнять. Ни один язык в мире, кроме русского, не может передать такую палитру эмоций. Большинство наших ребят заряжаются русскими песнями, русским языком и тем, что он несет в себе. И это важно – получить ту самую искру, чтобы в нашем случае выйти в клетку и защитить честь своей страны и своего клуба", - отметил Штырков.

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

В онлайн-формате выступил американский поэт и переводчик Александра Сергеевича на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд, известный тем, что продвигает русскую культуру и произведения великого поэта в англоязычном мире. Кроме того, онлайн-участие в мероприятии приняла участие главный научный сотрудник Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Эльмира Афанасьева.

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

"День рождения Пушкина – это величайший праздник. День русского языка это то, что нас объединяет, и праздники должны отмечаться. Благодаря Фонду святой Екатерины наш открытый микрофон вырос в такой замечательный праздник. Здесь музыка, здесь стихи, здесь разные люди: спортсмены, инженеры, руководители, просто любители поэзии – все мы вместе. Пушкин для нас это все!", - поделился старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло.

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

Среди тех, кто в этот день вышел к микрофону прочитать произведения великого русского поэта, были уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор гимназии №9 Лариса Кулькова, поэт и композитор Вадим Самойлов, радиоведущий Александр Морозов и другие.

Теги: марафон, Пушкин, поэты, Екатеринбург



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