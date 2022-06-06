На Южном Урале работница банка незаконно оформила на клиентов кредиты на 1 млн рублей

В Челябинской области задержали работницу финансовой организации по подозрению в краже. Женщина незаконно оформила на клиентов кредиты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию с заявлениями обратились местные жители. Они рассказали, что ранее брали кредиты и своевременно их полностью выплатили, но им продолжали поступать уведомления о том, что они являются должниками.

Полицейские задержали сотрудницу кредитной организации. Установлено, что женщина, имея доступ к данным клиентов организации, оформляла на них новые займы, привязывая счета к своему номеру телефона. В результате ей удалось похитить около 1 млн рублей. Деньги она потратила на свои нужды.

Установлено 11 эпизодов противоправной деятельности недобросовестного работника. На каждого потерпевшего она оформляла кредит в среднем на 70 тыс. рублей. Сейчас женщина находится под обязательством о явке.