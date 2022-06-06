06 Июня 2022
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Общество Свердловская область
суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Тратила на себя: в Екатеринбурге экс-менеджера турфирмы судят за присвоение денег клиентов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о присвоении более 1,5 млн рублей под видом оформления турпутевок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась теперь уже бывшая руководитель офиса продаж туристической компании. Как показало расследование, в 2013 году женщина заключила ряд договоров на оказание услуг по оформлению турпродуктов. Она убедила клиентов, что услуга будет оказана им в полном объеме и они отправятся отдыхать.

Полученные денежные средства, в соответствии с должностной инструкцией, менеджер должна была внести на расчетный счет компании в счет оплаты туров. Однако злоумышленница, воспользовавшись тем, что ее никто не контролировал, потратила все деньги на себя.

В результате люди остались и без денег, и без поездок. Восьми потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей. Сейчас расследование завершено, дело направлено в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.

Теги: турфирма, менеджер, деньги, суд



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