В Кремле оценили возможное признание "Ельцин-центра" иноагентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что различные эпизоды в работе "Ельцин центра" вызвали широкий резонанс в обществе, но признание организации иноагентом может быть осуществлено только по критериям, закреплённым в законе.

"Вы знаете, что президент РФ Владимир Путин "Ельцин центр" посещал в свое время. <...> Но впоследствии некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно, вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом", - цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера затруднился ответить на вопрос о том, как глава государства сейчас относится к екатеринбургскому Центру. При этом представитель Кремля заметил, что с деталями инициативы Михалкова он не знаком.

"Я, к сожалению, не знаком с этим призывом, поэтому я ничего не могу сказать", - сообщил он. Тем не менее, Песков напомнил, что "есть в законе определенные критерии иноагента, и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе".

Напомним, режиссер Никита Михалков обрушился с критикой в адрес екатеринбургского "Ельцин-центра". В новом выпуске своей авторской программы "БесогонТВ", который называется "Давос и ныне там", Михалков заявил, что "ЕЦ" вредит своей деятельностью.

"Несправедливо. Почему господин Венедиктов (Алексей Венедиктов внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, - прим. Накануне.RU) объявлен иноагентом, а "Ельцин-центр" – нет? А разве "Ельцин-центр" наносит меньший вред, чем наносило "Эхо Москвы" (радиостанция ныне ликвидирована, - прим. Накануне.RU)? Но это что – мало того, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве 13 лет уже строится филиал "ЕЦ". В самом центре Москвы. А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки филиала "Ельцин-центра" в Москве от того, что делается в Екатеринбурге?", - задался вопросами автор "Бесогона".