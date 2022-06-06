"Активный Екатеринбург": жители уральской столицы голосуют за раздельный сбор мусора

Городские власти инициировали новый опрос в информационной системе "Активный Екатеринбург", на этот раз – о сортировке бытовых отходов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители уральской столицы смогут выразить своё отношение к раздельному сбору мусора с понедельника, 6 июня, до 12:00 20 июня 2022 года. Для этого необходимо авторизоваться в системе с помощью портала Госуслуг или через социальные сети. Кроме того, доступна форма регистрации через электронную почту.

Реализацией проекта по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в городе занимается региональный оператор – муниципальное унитарное предприятие "Спецавтобаза".

Принцип сортировки очень прост, разделять мусор нужно на две категории: сортируемые и несортируемые. К первым относятся бумага, пластик, картон, полиэтилен, металл и стекло. Ко вторым – все остальные бытовые отходы. Сортировка отходов и их вторичная переработка позволяют сократить загрязнение атмосферы, грунтовых вод и почвы.

Кроме того, часть мусора – это ещё и сырьё для различного производства. Из переработанного металла создаются автомобили, бытовая техника, спортивный инвентарь и даже детские игрушки. Стеклянные отходы превращаются в бутылки, банки, стеклокерамическую плитку, составы для фильтрации воды, смальту и мозаичное стекло. Из переработанной макулатуры получается картон для упаковки, крафт-бумага и туалетная бумага. Старый пластик идёт на вешалки, стулья и садовые столы, пакеты для мусора, рабочую одежду, чехлы для техники и машин, сайдинг и другие отделочные материалы, флис, спортивную одежду и обувь, а также на пластиковую тару.

Наиболее крупные проекты мусоросортировки в Екатеринбурге реализованы в микрорайонах Солнечный и Академический. Это новые районы с хорошо оборудованными придомовыми территориями, и там проще организовывать раздельный сбор. В таких районах контейнерные площадки размещаются так, чтобы мусор было удобно с них вывозить. Но ряд площадок сегодня находится на землях общего пользования, где раздельный сбор мусора организовать довольно сложно в связи с большим количеством пользователей. Чтобы организовать раздельный сбор, управляющая компания должна провести собрание жильцов и большинством голосов получить их согласие. Также сегодня законодательством не предусмотрена обязанность по организации раздельного сбора. А в странах Европы, например, в Германии жители просто обязаны это делать.

Ранее свой опрос о мусоросортировке проводило Минприроды РФ. Согласно результатам, чаще всего жители сортируют пластик, на втором месте бумага, третье место занимает стекло. По мнению большинства участников опроса, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка отходов. С таким мнением согласились 64 % граждан. Треть проголосовавших уверены, что для такой цели можно сократить общее потребление.

Напомним, 1 июня администрация города по поручению главы Алексея Орлова ввела в эксплуатацию информационную систему "Активный Екатеринбург". Это уникальный проект, который призван обеспечить взаимодействие горожан и власти без посредников, что значительно сократит время на решение актуальных вопросов, касающихся улично-дорожной сети и общественного транспорта. Кроме того, "Активный Екатеринбург" – площадка для проведения общегородских и локальных голосований по широкому кругу вопросов.

Система станет оперативным каналом прямого взаимодействия жителей с органами местного самоуправления: она в перспективе даст возможность направлять сообщения по актуальным вопросам, в первую очередь – о работе общественного транспорта, благоустройстве, нестационарной торговле, парковках, брошенных автомобилях и так далее. По мере развития системы классификатор будет расширяться. Планируется ввести рейтинг квартальных инспекторов. Сообщения, отправленные в рамках "Активного Екатеринбурга", будут обрабатываться в максимально короткие сроки – от 3 до 7 дней.