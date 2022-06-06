"Активный Екатеринбург": жители уральской столицы голосуют за раздельный сбор мусора

06 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Мусорные баки (2021) | Фото: Накануне.RU

"Активный Екатеринбург": жители уральской столицы голосуют за раздельный сбор мусора

Городские власти инициировали новый опрос в информационной системе "Активный Екатеринбург", на этот раз – о сортировке бытовых отходов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители уральской столицы смогут выразить своё отношение к раздельному сбору мусора с понедельника, 6 июня, до 12:00 20 июня 2022 года. Для этого необходимо авторизоваться в системе с помощью портала Госуслуг или через социальные сети. Кроме того, доступна форма регистрации через электронную почту.

Реализацией проекта по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в городе занимается региональный оператор – муниципальное унитарное предприятие "Спецавтобаза".

Принцип сортировки очень прост, разделять мусор нужно на две категории: сортируемые и несортируемые. К первым относятся бумага, пластик, картон, полиэтилен, металл и стекло. Ко вторым – все остальные бытовые отходы. Сортировка отходов и их вторичная переработка позволяют сократить загрязнение атмосферы, грунтовых вод и почвы.

Кроме того, часть мусора – это ещё и сырьё для различного производства. Из переработанного металла создаются автомобили, бытовая техника, спортивный инвентарь и даже детские игрушки. Стеклянные отходы превращаются в бутылки, банки, стеклокерамическую плитку, составы для фильтрации воды, смальту и мозаичное стекло. Из переработанной макулатуры получается картон для упаковки, крафт-бумага и туалетная бумага. Старый пластик идёт на вешалки, стулья и садовые столы, пакеты для мусора, рабочую одежду, чехлы для техники и машин, сайдинг и другие отделочные материалы, флис, спортивную одежду и обувь, а также на пластиковую тару.

Мусорные баки(2021)|Фото: Накануне.RU

Наиболее крупные проекты мусоросортировки в Екатеринбурге реализованы в микрорайонах Солнечный и Академический. Это новые районы с хорошо оборудованными придомовыми территориями, и там проще организовывать раздельный сбор. В таких районах контейнерные площадки размещаются так, чтобы мусор было удобно с них вывозить. Но ряд площадок сегодня находится на землях общего пользования, где раздельный сбор мусора организовать довольно сложно в связи с большим количеством пользователей. Чтобы организовать раздельный сбор, управляющая компания должна провести собрание жильцов и большинством голосов получить их согласие. Также сегодня законодательством не предусмотрена обязанность по организации раздельного сбора. А в странах Европы, например, в Германии жители просто обязаны это делать.

Ранее свой опрос о мусоросортировке проводило Минприроды РФ. Согласно результатам, чаще всего жители сортируют пластик, на втором месте бумага, третье место занимает стекло. По мнению большинства участников опроса, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка отходов. С таким мнением согласились 64 % граждан. Треть проголосовавших уверены, что для такой цели можно сократить общее потребление.

Напомним, 1 июня администрация города по поручению главы Алексея Орлова ввела в эксплуатацию информационную систему "Активный Екатеринбург". Это уникальный проект, который призван обеспечить взаимодействие горожан и власти без посредников, что значительно сократит время на решение актуальных вопросов, касающихся улично-дорожной сети и общественного транспорта. Кроме того, "Активный Екатеринбург" – площадка для проведения общегородских и локальных голосований по широкому кругу вопросов.

Система станет оперативным каналом прямого взаимодействия жителей с органами местного самоуправления: она в перспективе даст возможность направлять сообщения по актуальным вопросам, в первую очередь – о работе общественного транспорта, благоустройстве, нестационарной торговле, парковках, брошенных автомобилях и так далее. По мере развития системы классификатор будет расширяться. Планируется ввести рейтинг квартальных инспекторов. Сообщения, отправленные в рамках "Активного Екатеринбурга", будут обрабатываться в максимально короткие сроки – от 3 до 7 дней.

Теги: Активный Екатеринбург, раздельный сбор мусора



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети