06 Июня 2022
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Общество Челябинская область
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Ветераны в Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси

В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министверства социальных отношений региона.

Программа бесплатных поездок запущена по инициативе организационного комитета "Наша Победа" Минцифры России совместно с властями региона и перевозчиками такси. Услугой смогут воспользоваться инвалиды, участники и военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске.

В текущем году будут просубсидированы поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека. Для того, чтобы воспользоваться услугой, ветераны или его представителю нужно позвонить работнику соцзащиты, осуществляющему сопровождение ветерана.

Теги: ветераны, такси,



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