Лавров сказал, что надо сделать для вывоза зерна из портов Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции высказался о том, что надо сделать, чтобы вывезти зерно из украинских портов.

"Нужно сделать одну вещь: приказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отдал команду о разминировании портов, чтобы они перестали прятаться за заявлениями о том, что "Россия этим воспользуется". Россия готова по-честному решить проблему", - сказал Лавров.

Напомним, ранее стали известны подробности телефонных переговоров премьер-министра Италии Марио Драги с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы итальянского кабмина, он звонил российскому лидеру из-за серьезности продовольственного кризиса. При этом Путин выразил готовность обсуждать пути его преодоления.

Драги заявил, что его интересует возможность разблокировки огромных объёмов зерна в украинских портах на Черном море. Также итальянский премьер намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить этот же вопрос. Президент России, по словам премьера Италии, заявил, что порты заблокированы, потому что они заминированы Киевом, сообщает Corriere della Sera. По сообщению Кремля, Путин пообещал помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, но только в обмен на снятие санкций.