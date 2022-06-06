06 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловское МВД предупредило "курьеров": Незнание закона не освобождает от ответственности

Свердловская полиция предупредила так называемых "курьеров" об ожидающей их уголовной ответственности за преступления.
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Пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых обратился к уральцам, а в первую очередь – молодежи, представители которой ищут себе различные варианты подработки. По его данным, в последнее время участились случаи, когда различного рода аферисты в социальных сетях предлагают солидные гонорары за, якобы, "непыльную работу".

Как рассказал Накануне.RU полковник Горелых, к примеру, мошенники звонят пенсионерам в ночное время и ошарашивают тревожной новостью о том, что их дочь, сын, внук или внучка допустили страшную аварию и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить силовикам порядка одного миллиона рублей.

"В дом к старикам злоумышленники направляют, чтобы забрать деньги, тех самых курьеров – расходный материал, который им абсолютно не жалко. А расходным материалом эти "бегунки" становятся по той простой причине, что их, как правило, на выходе от очередного потерпевшего задерживают сотрудники уголовного розыска. Тут же начинаются слезные рыдания и спектакли типа: "Я не такой (не такая), меня попросили всего лишь забрать сверток. О том, что там деньги, я не знал" и т.д. и т.п. Но, как известно, слезами горю не поможешь. Незнание закона не освобождает от его ответственности", - отметил представитель полицейского Главка.

По его данным, только с начала 2022 года в Свердловской области было зарегистрировано около 200 случаев обмана людей преклонного возраста под видом ДТП.

"Представителями МВД задержано 19 курьеров. Из них 13 ранее уже были судимы, четыре студента и два служащих. За такую услугу организатор криминальной схемы выплачивает наемному работнику 5-10% от похищенной у доверчивых пенсионеров суммы. Соучастником преступления также автоматически становится и водитель транспортного средства, который развозит по точкам курьера. Итог подобной подработки всегда один – до 10 лет лишения свободы. И "слезы крокодиловы" в таких случаях не помогут избежать судимости и тюремных нар. Так что необходимо трижды подумать, прежде чем соглашаться на соблазнительное предложение о легкой работе", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: курьеры, полиция, мошенники



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