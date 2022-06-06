Песков не исключил, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, если посчитают необходимым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, президенты регулярно контактируют, передает РИА Новости.

Лукашенко 3 июня заявил, что считает возможной передачу Сапеги в Россию. Он добавил, что "девчонку жалко".

Напомним, белорусский суд приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии. Ее обвинили в разжигании социальной вражды и розни, угрозах в адрес правоохранителей, преступлении против информационной безопасности, а также нарушении правил обращения с личными данными.

Сапега была арестована в Белоруссии в мае 2021 года, после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.