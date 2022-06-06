Лавров: Произошло немыслимое - Сербию лишили права на внешнюю политику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции высказался об отмене своего визита в Сербию. Политик заявил, что произошло немыслимое – суверенное государство лишено права на внешнюю политику.

"Поступило много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентное решение некоторых членов НАТО, которое помешало визиту в Сербию. Произошло немыслимое, возмутительные действия – суверенное государство лишено права на внешнюю политику. Это – наглядная демонстрация, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в использовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами, а не использует то, что Запад навязывает вместо международного права", – сказал Лавров.

Он отметил, что если его визит был воспринят "как угроза национального масштаба", то что-то на Западе случилось. Лавров отметил, что подобное лицемерие России демонстрировали, например, в 1999 г. во время бомбардировок Югославии.

"Именно этот менталитет проявился в событии, которое мы наблюдаем. Страны, отказавшие в пролёте, будут говорить, что им отказали в ЕС. Наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся. Да, были запланированы важные встречи, они были бы полезны. По всем другим каналам эти контакты не заканчиваются. Мы пригласили главу МИД Сербии посетить Москву в ближайшее время. Будем надеяться, самолёт, в котором он будет лететь, не будет подвергнут Брюсселем позорному наказанию", – сказал Лавров.

Кукловодам из Брюсселя, сказал Лавров, не хотелось бы, чтобы Россия во время этой встречи выразила свою позицию по различным вопросам.

"Что касается причины, их обсуждали в сербской и хорватской печати. Была версия, например, что Лавров потому считается нежелательным гостем, потому что он решил опередить канцлера Германии Олафа Шольца, который собирается на Балканы, и Шольц был обижен таким "невежливым шагом". Оставлю это на совести авторов. Писать такое унизительно и для авторов, и для СМИ, которое пытается так найти читателей", – сказал Лавров.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны, не пропустившие самолет Лаврова, закрыли очередной канал связи.