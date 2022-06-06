06 Июня 2022
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Гузель Аиткулова в суде по делу издания &quot;Вечерние ведомости&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральскому СМИ вменяют еще 54 факта "дискредитации" российской армии

Силовики вменяют екатеринбургскому изданию "Вечерние ведомости" еще 54 факта дискредитации российской армии. Об этом сообщил главный редактор уральского СМИ Владислав Постников.
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"Это выяснилось в ходе сегодняшнего визита в полицию по новой повестке", - написал Постников в своем Telegram-канале.

В самом издании уточнили, что речь идет о постах. По данным "Вечерних ведомостей", почти все публикации, к которым у правоохранителей возникли вопросы, относятся исключительно к акциям протеста в разных формах.

Напомним, на прошлой неделе "Вечерним ведомостям" назначили крупный штраф за пост в Telegram. В нем рассказывалось о задержании уличного художника Леонида Черного со стикерами с символикой Z. Суд посчитал это дискредитацией Вооруженных сил РФ.

Теги: Вечерние ведомости, СМИ, дискредитация, публикации



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Ранее 03.06.2022 09:23 Мск На уральское СМИ составляют новый протокол за "дискредитацию Вооруженных сил"


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