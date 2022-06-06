Уральскому СМИ вменяют еще 54 факта "дискредитации" российской армии

Силовики вменяют екатеринбургскому изданию "Вечерние ведомости" еще 54 факта дискредитации российской армии. Об этом сообщил главный редактор уральского СМИ Владислав Постников.

"Это выяснилось в ходе сегодняшнего визита в полицию по новой повестке", - написал Постников в своем Telegram-канале.

В самом издании уточнили, что речь идет о постах. По данным "Вечерних ведомостей", почти все публикации, к которым у правоохранителей возникли вопросы, относятся исключительно к акциям протеста в разных формах.

Напомним, на прошлой неделе "Вечерним ведомостям" назначили крупный штраф за пост в Telegram. В нем рассказывалось о задержании уличного художника Леонида Черного со стикерами с символикой Z. Суд посчитал это дискредитацией Вооруженных сил РФ.