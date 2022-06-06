06 Июня 2022
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье не работают сайты краевого правительства и заксобрания из-за DDOS-атак

В Прикамье не работают сайты краевого правительства и заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

В краевом парламенте пояснили, что причиной стала DDOS-атака.

"Сайты не работают из-за DDOS атаки. Технические службы устраняют проблемы. Надеемся работа будет восстановлена в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый случай, когда хакеры атакуют сайты российских властей или СМИ. Под DDOS-атаку, в частности, попадали сайт Минобороны, крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с Владимиром Путиным в июне.

DDOS-атака(2022)|Фото: zsperm.ru

В феврале в Росгвардии сообщили, что на официальный сайт ведомства была проведена массированная DDos-атака с территории Евросоюза. Кроме того, хакеры несколько дней подряд атаковали и сайт Накануне.RU.

Теги: DDOS-атака, сайт, заксобрание, краевой парламент



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