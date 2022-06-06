06 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев (2022) | Фото: t.me/viharevofficial

Вихарев направил гумпомощь бойцам свердловского ОМОНа - участникам спецоперации

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил бойцам свердловского ОМОНа, которые выполняют задачи специальной военной операции, партию гуманитарной помощи.

"Наши парни, бойцы свердловского ОМОНа, мужественно и самоотверженно выполняют задачи специальной военной операции. Поддержка и помощь в тяжелой и опасной службе им очень нужна. Вместе с коллегой Александром Колесниковым снарядили и отправили землякам первую машину с грузом гуманитарной помощи. Собрали разные продукты, предметы гигиены и прочее важное", - рассказал Алексей Вихарев в соцсетях.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: t.me/viharevofficial

Напомним, 3 июня Вихарев навестил раненых солдат в военном госпитале ЦВО. Он передал врачам необходимые раненым медицинские материалы, пластины, кортикальные винты и заверил, что медицинская фракция гордумы будет и впредь помогать военному госпиталю.

Теги: Алексей Вихарев, ОМОН



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