Вихарев направил гумпомощь бойцам свердловского ОМОНа - участникам спецоперации

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил бойцам свердловского ОМОНа, которые выполняют задачи специальной военной операции, партию гуманитарной помощи.

"Наши парни, бойцы свердловского ОМОНа, мужественно и самоотверженно выполняют задачи специальной военной операции. Поддержка и помощь в тяжелой и опасной службе им очень нужна. Вместе с коллегой Александром Колесниковым снарядили и отправили землякам первую машину с грузом гуманитарной помощи. Собрали разные продукты, предметы гигиены и прочее важное", - рассказал Алексей Вихарев в соцсетях.

Напомним, 3 июня Вихарев навестил раненых солдат в военном госпитале ЦВО. Он передал врачам необходимые раненым медицинские материалы, пластины, кортикальные винты и заверил, что медицинская фракция гордумы будет и впредь помогать военному госпиталю.