В Госдуме не видят проблем в выходе из Болонского процесса: "Наши дипломы за рубежом не котировались и раньше"

В Госдуме не видят проблем в ограничениях, которые возникнут у россиян при выходе из Болонского процесса (о чем в последнее время активно говорится на разных уровнях власти и общества).

Например, при отказе от системы у российских специалистов могут возникнуть проблемы с признанием дипломов за рубежом. Но первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") не видит в этом трагедии. "Честно говоря, наши дипломы за рубежом не котировались и раньше. Мы что, кадры туда готовим? Надо думать о национальных интересах", - сказала Лантратова на пресс-конференции.

Она предложила сделать ЕГЭ добровольным – наравне с традиционными экзаменами. "Разом отменить ЕГЭ невозможно, вся система выстроена под него. Но при этом назрела необходимость реформирования", - говорит депутат. Она согласилась с тем, что "раньше было сложно предположить, что Россия решит задуматься о выходе из Болонского процесса".