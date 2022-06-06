Уральское лето: в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и грозы

На Среднем Урале в самом начале лета резко испортится погода.

По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также очень сильные дожди и грозы. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцев просят не терять бдительность и соблюдать рекомендации по мерам безопасности.

Так, во время непогоды лучше без крайней необходимости не выходить из дома и отложить все загородные поездки и походы. При нахождении на улице не стоит пытаться искать укрытие под деревьями – велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может сломать ветви. Это может привести к травме.

Обо всех происшествиях во время стихии свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".