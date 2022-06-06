06 Июня 2022
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Сотрудники Новгородского металлургического завода (2022) | Фото: РМК

В Новгородской области в реку Шелонь выпустили 70 тысяч мальков щуки

​Сотрудники Новгородского металлургического завода выпустили 70 тысяч мальков щуки в реку Шелонь. Очередная акция состоялась у берегов посёлка Шимск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Мальки были выращены Никольским рыборазводным заводом им. В.П. Врасского. К месту выпуска мальков доставили в специальном контейнере, который при транспортировке обеспечивал определенный температурный режим воды и подачу кислорода.

Начальник отдела охраны окружающей среды НМЗ Надежда Зингалева рассказала, что такие акции стали будничными для металлургов, и кроме производственных задач, сотрудники предприятия уже давно ставят перед собой и далеко идущие социальные планы.

Сотрудники Новгородского металлургического завода(2022)|Фото: РМК

На предприятии мероприятия по зарыблению водоемов проводится уже восьмой раз. Осенью. 2017 года металлурги выпустили в Валдайское озеро 3,7 тысяч единиц молоди сига, весной 2018 года в новгородские озера было выпущено 150 тысяч мальков щуки, годом позднее – 200 тысяч мальков ряпушки, в 2020 году в деревне Взвад в озеро было отпущено около 3,5 тысяч сеголеток судака. Весной прошлого года новоселами озера Велье стали 100 тысяч мальков щуки, а осенью в озеро Ильмень выпустили около 1,3 тысяч сеголеток судака.

Теги: зарыбление, рыба, щука, РМК,



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