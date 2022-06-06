06 Июня 2022
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета "Аэрофлота"

Суд Шри-Ланки приостановил действие постановления, запрещающего самолету Airbus A330 "Аэрофлота" вылететь из страны, сообщает местный информационный портал News First.

Отмечается, что Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

Напомним, 2 июня власти Шри-Ланки задержали самолет "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо из-за коммерческого спора с лизинговой компанией из Ирландии. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской авиакомпании покидать Шри-Ланку до 16 июня.

Самолет должен был выполнить рейс Коломбо-Москва. Застрявшие на Шри-Ланке пассажиры "Аэрофлота" были размещены в местных гостиницах.

Теги: шри-ланка, аэрофлот, самолет



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