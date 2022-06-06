06 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области подростков осудили за кражи и угон автомобилей

В Аше в Челябинской области троих подростков и 18-летнего местного жителя осудили за кражи, грабеж и угон автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С мая по сентябрь 2021 года обвиняемые совершили ряд краж велосипедов и самокатов из гаражных боксов, аккумуляторных батарей из автомобилей, угоны автомобилей, а также хищение металлических предметов из жилых домов.

Суд приговорил двоих подростков к лишению свободы с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет. Еще один несовершеннолетний получил 2 года условно. 18-летний местный житель проведет в колонии общего режима 2,5 года.

Теги: кража, угон, суд, приговор,



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