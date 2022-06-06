В Челябинской области подростков осудили за кражи и угон автомобилей

В Аше в Челябинской области троих подростков и 18-летнего местного жителя осудили за кражи, грабеж и угон автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С мая по сентябрь 2021 года обвиняемые совершили ряд краж велосипедов и самокатов из гаражных боксов, аккумуляторных батарей из автомобилей, угоны автомобилей, а также хищение металлических предметов из жилых домов.

Суд приговорил двоих подростков к лишению свободы с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет. Еще один несовершеннолетний получил 2 года условно. 18-летний местный житель проведет в колонии общего режима 2,5 года.