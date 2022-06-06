ФНБ вырос за месяц почти на полтора триллиона рублей - Минфин

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России на 1 июня составил 12,4 трлн руб. Это эквивалентно почти $198 млрд или 9,4% ВВП (от ВВП, на который надеются выйти в правительстве РФ по итогам 2022 года – прим. ред.). За месяц объем фонда увеличился почти на полтора триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

Также в министерстве сообщили о структуре той доли ФНБ, которая размещена в иностранных валютах. Так, на счетах в ЦБ РФ размещено 51,5 млрд евро, около 5,5 млрд фунтов стерлингов, почти 310 млрд китайских юаней. Также есть почти 555 тыс. кг золота в обезличенной форме.

"По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 9 229 668,4 млн. руб. или $146 276,3 млн (6,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год)", - отметили в министерстве.