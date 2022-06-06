06 Июня 2022
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Политика В России
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению военных РФ из плена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала президенту Владимиру Путину о работе по возвращению из плена российских военных, а также о защите прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам омбудсмена, с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратилось более 3 тысяч граждан. Над заявлениями ведется работа совместно с Минобороны РФ и МЧС.

Также Москалькова сообщила, что Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал о посещении российских военнопленных на Украине. По ее словам, это вызывает большую обеспокоенность.

"Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации", - сказала Москалькова на встрече с президентом.

Омбудсмен отметила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась в соблюдении их прав в соответствии с международными нормами и принципами.

Также Москалькова заявила, что гражданские лица, которые находились на Украине с момента начала спецоперации и не могли вернуться в Россию, благодаря ведению диалога с Киевом уезжают домой. На сегодняшний день возвращено 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, также возвращены сотрудники предприятия "Росатома".

Теги: москалькова, путин, военнопленные



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